EL-i raport: Vene invasioon on õhutanud juudiviha

«Koroonaviiruse pandeemia ja Vene agressioon õhutasid antisemitismi, mis on meie ühiskondade jaoks endiselt tõsine probleem,» ütles Viinis baseeruva EL-i Põhiõiguste Agentuuri (FRA) direktor Michael O'Flaherty.

Agentuuri töörühm tõi juba juunikuisel kohtumisel välja valenarratiivide ja antisemiitliku desinformatsiooniga seotud ohud, mis on kasvanud seoses asjaoluga, et Venemaa väärkasutab Ukraina valitsuse kirjeldamisel sõja õigustamiseks termineid nagu «natsism» ja «genotsiid».

FRA kirjutas aastaraportis, et Vene invasiooni ja pandeemia kontekstis levinud viha ja valeinfo on Euroopa juudikogukondi sügavalt mõjutanud.

Agentuur nentis, et antisemiitlike vahejuhtumite dokumenteerimisega on Euroopas probleeme ning andmete kogumises ja klassifitseerimises on riigiti erinevusi.