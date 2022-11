ÜLEVAADE ⟩ Saksamaa üritab kaitsevarju paketi abil energiakriisiga toime tulla

Saksamaa kantsler Olaf Scholz, majandus- ja kliimaminister Robert Habeck ja rahandusminister Christian Lindner on küll püüdnud iga hinna eest leida rohtu energiakriisi vastu, kuid siiani ei ole need tarbijatele ja ettevõtetele rahulolu toonud.

Kuigi gaasimahutid on Saksamaal peaaegu täis, on endiselt probleeme gaasi varustuskindluse tagamisega, lisaks kardetakse, et kerkivate energiahindade tõttu jäävad toad külmaks ja paljusid ettevõtteid ootab ees sulgemine.