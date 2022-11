Meloni: kõnelused EL-i juhtidega olid väga otsekohesed ja positiivsed

Meloni ütles, et tal oli väga otsekohene ja väga positiivne arutelu teemadel alates Ukraina sõjast ning lõpetades energiakriisi ja migratsiooniga.

Itaalia valitsusjuhi kantselei teatas varem neljapäeval, et Meloni kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni, Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheli ja Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsolaga.

Von der Leyen märkis oma Twitteri säutsus, et Meloni saatis tugeva signaali, külastades esimese välisvisiidina Euroopa Liidu institutsioone.

Metsola, kes kohtus Meloniga esimesena, märkis, et EL-i liikmesriikides on erinevad reaalsused. See oli viide Itaalia tugevale sõltumisele gaasiimpordist.