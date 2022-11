Zelenskõi: Vene rünnakud on jätnud 4,5 miljonit inimest elektrita

«Täna õhtuse seisuga on avarii- või stabiliseerimisgraafikute alusel elektrienergiast ajutiselt välja lülitatud umbes 4,5 miljonit tarbijat,» ütles Zelenskõi igaõhtuses videopöördumises.

Ta märkis, et see hõlmab nii pealinna Kiievit kui ka 10 oblastit.

«Vene energiaterrori väljakannatamine, sellisest katsumusest ülesaamine - see on meie riiklik ülesanne, üks peamistest praegu. Fakt, et Venemaa kasutab terrorismi energia vastu, näitab vaenlase nõrkust. Nad ei suuda lüüa Ukrainat lahinguväljal, sestap püüavad nad murda meie rahvast sel viisil,» ütles Zelenskõi.