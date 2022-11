Scholz tahab majanduskoostööd Hiinaga edasi arendada

Kay Nietfeld/Pool via REUTERS /SCANPIX

Saksa kantsler Olaf Scholz rääkis reedel Hiina presidendile Xi Jinpingile, et ta püüab edasi arendada majanduslikku koostööd kahe riigi vahel, ehkki tunnistas, et riikide juhtide vaatenurgad on erinevad.