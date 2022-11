Pakistani endine peaminister Khan paraneb tapmiskatse järel

Mitmed Khani partei Tehreek-e-Insaf (PTI) juhtivliikmed on süüdistanud tapmiskatse pärast valitsust, mis on aga seotust sellega eitanud.

2018. aastal peaministriks saanud endine kriketitäht Khan kaotas aprillis koha, kuid on sestsaati koondanud oma toetajaid uue peaministri Shahbaz Sharifi vastu ja nõudnud ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Rahva hulgas on ta endiselt populaarne.

Khan on korduvalt poolehoidjatele öelnud, et on valmis kodumaa eest surema, ja tema nõunikud on hoiatanud teda tapmiskatsete eest.