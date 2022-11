Prantsusmaa parlament katkestas saadiku rassistliku kommentaari tõttu istungi

Vaidlus puudutabki prantsuse keele hääldust: de Fournas ütleb, et ta kasutas mitmust ning mõtles selle all migrante, kes püüavad Vahemerd ületades Euroopasse jõuda. Samas hääldub selles lauses ainsus samamoodi ning Bilongo sai aru, et üleskutse puudutab otseselt teda. Saadiku sõnul on ta Prantsusmaal sündinud ning de Fournas' kommentaar oli häbiväärne.