Prantsusmaa parlament kõrvaldas rassistliku kommentaari teinud saadiku ajutiselt töölt

Nimelt karjus Rahvusliiga saadik de Fournas mustanahalise kolleegi Carlos Martens Bilongo immigratsioonist rääkiva kõne ajal vahele, et ta peaks tagasi Aafrikasse minema.

Vaidlus puudutabki prantsuse keele hääldust: de Fournas eitab isiklikku rünnakut kolleegi vastu. Ta ütleb, et mõtles abilaeva, mis päästab Vahemerelt Euroopa poole rändavaid põgenikke. Samas Bilongo sai aru, et üleskutse puudutab otseselt teda. Saadiku sõnul on ta Prantsusmaal sündinud ning de Fournas' kommentaar oli häbiväärne.