Keenias on põua tõttu surnud üle 200 elevandi

«Põud on põhjustanud suremust loomade, eeskätt taimetoiduliste liikide hulgas,» ütles minister Peninah Malonza täna Nairobis ajakirjanikele. Ta lisas, et rängalt on kannatada saanud 14 liiki. Loomad surevad, sest on ilma jäänud toiduvarudest ja joogiveest.