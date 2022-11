Netanyahu alustas valitsuse moodustamise kõnelusi

Viimastel päevadel on ta korduvalt nõudnud, et julgeolekuteenistused kasutaksid palestiinlaste vastu rohkem jõudu.

Üle aasta opositsioonis olnud 73-aastane Netanyahu on juba teinud oma lähedasele liitlasele Yariv Levinile ülesandeks alustada Religioosse Sionismi parteiga kõnelusi ministriportfellide üle.

Erakonna teine juhtkuju Bezalel Smotrich ei ole varjanud, et tahab kaitseministri kohta.

Uues valitsuses ei taha otsustamisest kõrvale jääda ka ultraortodoksid, kelle Shasi partei juht Aryeh Deri on heitnud silma rahandus- või siseministri portfellile.

Netanyahule ei ole teadmata, et paremäärmuslased valitsuse jõupositsioonidel võivad kahjustada suhteid välisriikidega, ütles Jeruusalemmas asuva Juudi Rahva Politiika Instituudi teadur Shlomo Fischer.

«Ta on väga ettevaatlik. Ta ei taha kaotada rahvusvahelist legitiimsust... Ma arvan, et ta võib püüda koalitsiooni laiendada, et nende mõju vähendada.»