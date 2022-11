Biden: demokraadid võivad vahevalimised võita

Biden on mitut osariiki hõlmaval kampaaniareisil enne teisipäevaseid valimisi. Oma sõnul on ta Demokraatliku Partei võiduvõimaluste suhtes optimistlik.

«Ma arvan, et me võidame. Ma tõesti arvan,» ütles president Chicagos poolehoidjatele ja kinnitas, et tema arvates ei ole demokraadid hädas.

Küsitlused ennustavad vabariiklaste suurt võitu kongressivalimistel, mille tulemusena võivad nende kätte minna nii esindajatekoda kui senat.

See teeks Bideni viimased kaks ametiaastat väga raskeks, ega tõota midagi head ka 2024. aasta presidendivalimistel, millega seoses on tekkinud küsimus, kas selleks ajaks üle 80 aasta vana Biden üldse kandideerib.

«Kui me kaotame esindajatekoja ja senati, tulevad need kaks aastat kohutavad,» ütles Biden.

«Hea on see, et mul on vetopliiats,» lisas ta viitega presidendi volile seaduste jõustumist takistada.

Ka Bideni 2020. aasta vastane Donald Trump on taas sadulas.

Vabariiklasest ekspresident on suurema osa viimasest kahest aastast süüdistanud vastaseid presidendivalimiste pettustes ja kasutanud avalikke esinemisi vihjamaks, et kavandab tagasitulekut.

Neljapäeval esines ta Iowa osariigis, mis viib esimesena läbi vabariiklaste presidendikandiaadi valimise, ja kuulutas: «Et teha meie riik jälle edukaks ja turvaliseks ja kuulsusrikkaks, teen väga, väga, väga tõenäoliselt seda taas, OK? Väga, väga, väga tõenäoliselt.»

«Olge valmis,» kannustas ta valijaid ja lubas, et suursündmus leiab aset juba varsti.

Meediaväljaande Axios eilse teate põhjal valmistuvad abid 14. novembril Trumpi tagasitulekust teada andma.

See sõltub aga suuresti vabariiklaste paremtiiva kandidaatide edust valimistel ja juurdlusest, mis puudutab Trumpi Florida residentsis hoitud ülisalajasi dokumente.