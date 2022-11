Venelased otsivad surnukuuridest sõjas kaotatud lähedasi

Sajad venelased näevad vaeva, et leida üles oma lähedasi, kes on võidelnud Venemaa lahinguüksustes ukrainlaste vastu. Paljud sõjas kadunud sõdurite pered on pettunud selles, kuivõrd organiseerimata ja ebaõnnestunud on Vene kadunud isikute ametlik otsingusüsteem, kirjeldas The New York Times.