Washington Post: USA on eraviisiliselt palunud Kiievil näidata üles avatust kõnelusteks

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on keeldunud läbirääkimistest Venemaaga, kuni Vladimir Putin on võimul.

USA on eraviisiliselt palunud Ukrainal näidata üles avatust kõnelusteks Venemaaga; asjaga kursis olevate inimeste sõnul ei ole eesmärk suruda Ukrainat läbirääkimistelaua taha, vaid pigem kalkuleeritud katse tagada, et Kiiev säilitaks toetuse riikides, kus valijaskond on mures sõja venimise pärast, kirjutas laupäeval Washington Post.