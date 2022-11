Rumeenia tõrjus Putini väited territoriaalsetest nõudmistest Ukrainale

«Rumeenia välisministeerium lükkab tagasi Venemaa Föderatsiooni presidendi rahvusühtsuse päeval .... tehtud avaldused, mis ekslikult viitavad Rumeenia territoriaalsetele nõuetele Ukraina vastu. Välisministeerium märgib, et 24. veebruaril Venemaa algatatud agressioonisõda on rahvusvahelise õiguse põhimõtete, eelkõige Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tõsine ja räige rikkumine.»

Presidendi sõnul on olemas idee «tuua tagasi need alad, mille Stalin pärast Teist maailmasõda – seda tuleb otse öelda – Poola küljest ära rebis». «Suured alad, suured (rebiti ära) Rumeenia, Ungari küljest,» ütles Putin.

«Venemaa loovutas samuti Ukrainale oma ajaloolised alad, kuid vabatahtlikult, et luua ühtne, ühine kultuuri- ja humanitaarajalooline ruum. Aga need alad, mida ma ennist mainisin, võeti Ungari, Rumeenia ja Poola küljest sunniviisiliselt ära. Need on täiesti erinevad olukorrad,» rääkis ta.