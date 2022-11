Peaminister: Tansaanias järve kukkunud reisilennukis hukkus 19 inimest

«Kõik tansaanlased on teiega, leinates 19 inimest, kes kaotasid elu selles õnnetuses,» ütles Majaliwa rahvahulgale pärast saabumist Bukoba lennujaama, kuhu pidi maanduma riigi finantspealinnast Dar es Salaamist saabuv lend.

«Precision Airi lennukiga juhtus õnnetus, see kukkus lennujaamast umbes 100 meetri kaugusel vette,» ütles piirkonna politseiülem William Mwampaghale varem Bukoba lennujaamas ajakirjanikele.

Kohalik volinik Albert Chalamila ütles, et finantspealinnast Dar es Salaamist Kagera piirkonna järveäärsesse Bukobasse suundunud lennuki pardal oli 43 inimest: 39 reisijat, kaks lendurit ja kaks salongitöötajat.

«Praeguseks oleme suutnud päästa 26 inimest, kes on viidud haiglasse», ütles Chalamila.

«Päästeoperatsioon veel kestab ja me peame pilootidega ühendust,» ütles volinik ja lisas, et tegemist on Toulouse'is asuva Prantsuse-Itaalia firma ATR lennukiga ATR-42.