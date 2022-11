Tuhanded itaallased nõudsid Ukraina relvaabi lõpetamist

Meeleavaldajate käes olevatelt plakatitelt võis lugeda sõjavastaseid sõnumeid ja rahvahulk hüüdis kooris, et rahule tuleks anda võimalus. Meeleavalduse peamisteks korraldajateks olid ametiühingute ja katoliiklike ühenduste liikmed ning üliõpilased, kirjeldas Financial Times.

«Relvad saadeti Ukrainale selleks, et takistada sõjategevuse eskaleerumist. Üheks kuud on möödas ja mulle tundub, et sõjategevuse laienemine on toimunud. Fakt on, et relvad ei aita sõda peatada, vaid õhutavad sõda,» vahendas The Guardian ühe meeleavaldusel osalenu, Roberto Zanotto, sõnu.

«Ukrainlased surevad, venelased surevad ja sellel ei ole mingit mõtet,» ütles 56-aastane rahumarsil osalenud arst Cynthia Masini. Meeleavalduse eesmärgiks oli kutsuda üles sõja lõpetamisele diplomaatia tööriistadega.

“Me saadame relvi, samal ajal kui meie pojad ja tütred magavad mugavalt oma voodites ja lapsed seal on suremas. Seda ei saa tolereerida,“ vahendas Financial Times demonstratsioonil osalenud 70-aastase Spartaco Geppetti sõnu, kes rõhutas, et ta on sõja vastu ja rahu poolt.

Demonstratsioonil osalenud üliõpilane Sara Gianpietro lisas samas, et konflikti venitatakse Ukrainale relvade saatmisega ja sellel on majanduslikud tagajärjed Itaalia riigile ning sellega ei austata ka inimõigusi.