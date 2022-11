Rõõmsa banduuramängu ja tantsude taga peitub hoopis kurvem reaalsus: talv on tulekul ja kodumaal käib sõda edasi, ameeriklased hakkavad aga sõjauudistest väsima, mis tähendab toetuste kahanemist. Kuid Ameerika Ühendriikide ukrainlased ei kavatsegi niisama pealt vaadata, kuidas saavutatud edu käest libiseb.

«Meil on vaja talveriideid: tüüp üks, tüüp kaks, tüüp seitse, viit meil juba on,» selgitab lillepärjaga naine varjevärvides pükstes mehele. See naine on Olga Antonjuk, ametilt Google’i äriplaneerija, kes jõuab põhitöö kõrvalt vedada ka mitut kohaliku ukrainlaste kogukonna projekti.