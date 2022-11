INTERVJUU ⟩ Briti mõttekojas töötav prantslanna: Venemaa osas on kodutööd teha nii Londonil kui ka Pariisil

​ Kas Briti-Prantsuse suhe on AUKUSe (mullu septembris üleöö avalikuks tulnud Austraalia, Ühendkuningriigi ja USA kaitsepakt, millega austraallased taganesid allveelaevatehingust Prantsusmaaga selleks, et soetada hoopis ameeriklaste tuumaallveelaevu – E. K.) löögist paranenud?

Hea küsimus. Mulle tundub, et Briti-Prantsuse suhtes on palju probleeme, millest üks on AUKUS. See oli viimane piisk karikasse, kuhu enne seda oli kallatud Brexit, pinged paadimigrantide pärast, kalapüügiõigused jne. Kahe riigi poliitilised suhted on keerulised olnud pikka aega, kuid sõjaliselt on koostöö olnud hea. AUKUS oli vaieldamatult madalpunkt.