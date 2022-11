Zelenskõi: Venemaa koondab jõude Ukraina taristu ründamiseks

«Neil päevil kasutasid okupandid taas Iraani ründedroone. On allatulistatuid. Kuid kahjuks on ka (sihtmärke) tabanuid. Me ka mõistame, et riik-terrorist koondab jõude ja vahendeid võimalikuks massiliste löökide kordamiseks meie taristu vastu,» ütles Zelenskõi.