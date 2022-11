Lõuna-Korea ekspresident soovib loobuda Kimi kingitud koertest

Mooni büroo teatel on koerad juriidiliselt riigi vara, mis tulnuks anda üle presidendi arhiivile, kuid Mooni viimasel ametipäeval allkirjastati kokkuleppe, mis andis kolm koera tema hoolde.

Leppes nähti ette, et riik katab koerte ülapidamiskulud kuus 2,5 miljoni woni (1800 dollarit) ulatuses. Mooni büroo lisas, et praeguse presidendi Yoon Suk-yeoli büroo vastuseisu tõttu ei ole riik raha eraldanud ning Moon on valmis koerad riigile üle andma.