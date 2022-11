Niinistö: Soome ei kavatse oma alale tuumarelva paigutada

«Pärast alliansiga (NATO-ga) liitumist ei kavatse Soome oma alale tuumarelva tuua ning pole ka märke, et keegi seda soomlastele pakuks,» ütles ta riigikaitsekursuste avamisel, edastas täna Yle portaal.

Presidendi sõnul on «tuumarelvad NATO heidutusjõudude lahutamatu osa, kuid need on ennetav vahend, mitte eesmärk omaette».