Ukraina toetamise küsimus on löönud kiilu USA Vabariikliku Partei traditsioonilisema ja populistlikuma tiiva vahele ning viimase esindajate tugev tulemus homsetel vahevalimistel võib anda neile võimu rahavoog peatada juba kasvõi seetõttu, et väljendada vastuseisu demokraadist presidendi Joe Bideni poliitikale.

«Ainus piir, millest nad hoolivad, on Ukraina, mitte Ameerika lõunapiir,» ründas demokraate eelmisel nädalal ekspresidendi Donald Trumpi valimiskogunemisel osalenud paremäärmuslik esindajatekoja vabariiklane, Georgia osariigi poliitik Marjorie Taylor Greene, kes on tuntud kära põhjustavate sõnavõttude poolest. «Vabariiklaste võimu all ei lähe mitte ükski penn Ukrainale. Meie riik on esikohal,» lubas ta valijatele.