SISETÜLI ⟩ Iraani arvamusliider sarjas valitsust Venemaale droonide tarnimise pärast

Iraanis on tekkimas Venemaale droonide tarnimise üle ühiskondlik vastasseis pärast seda, kui mõjukas konservatiivne usuliider ja ajalehetoimetaja ütles, et Venemaa on kahtluseta agressor ning islamiriik peaks lõpetama nende varustamise sõjas Ukraina vastu, samas kui väidetavalt on Teheran juba leppinud kokku ka rakettide Moskvale andmise.