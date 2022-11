Elon Musk ärgitas vahevalimistel vabariiklaste poolt hääletama

«Jagatud võim ohjeldab mõlema erakonna halvimaid liialdusi, seetõttu soovitan hääletada vabariiklaste kongressi poolt, arvestades, et president on demokraat,» säutsus Musk oma 114 miljonile jälgijale.

«Tulihingelised demokraadid või vabariiklased ei hääleta kunagi teise poole poolt, seega on sõltumatud valijad need, kes tegelikult otsustavad, kes juhib!»

Paljude Twitteri töötajate vallandamine Muski poolt on samuti rõhutanud kartust, et see platvorm ujutatakse üle vihakõne ja desinformatsiooniga, mistõttu mõned reklaamiandjad on sealt taanunud.