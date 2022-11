INTERVJUU ⟩ Rootsi välisminister: EL peab tagama Ukraina riigina edasi toimimise

Peaministripartei Moderaatide ridadesse kuuluva poliitiku sõnul kavatseb Kristlike Demokraatide ja Liberaalidega moodustatud valitsus tõestada, et palju kriitikat saanud koostöö paremäärmuslike Rootsi Demokraatidega on jätkusuutlik lahendus riigi valitsemiseks ega mõjuta kuidagi demokraatia olukorda Rootsis.

Peaminister Ulf Kristersson on öelnud, et tahab anda Rootsile uue kursi. Mida see tähendab välispoliitikas?

Esiteks tähendab see, et paneme palju rohkem rõhku sidemetele Põhjala ja Baltimaadega. Usume, et on aeg anda uut jõudu meie sidemetele, meie pikaaegsele sõprusele nende riikidega, toetudes asjaolule, et Rootsi ja Soome taotlevad NATO liikmesust. Sellest lähtudes tahame ehitada paremat vundamenti, mida sooviksime ka siduda Euroopaga – püüame uuesti kujundada Rootsi välispoliitikat nii, et suurem rõhk oleks meie sidemetel Euroopas.