Vabariiklased tahavad valimisvõidu korral Bideni uurimist

McCarthy märkis intervjuus CNN-ile, et juurdlused võivad hõlmata USA vägede lahkumist Afganistanist ja COVID-19 pandeemia puhkemist.

Samuti jättis ta lahtiseks võimaluse algatada presidendi tagandamisprotsess, nagu on nõudnud mõned vabariiklaste parempoolsemad liikmed.

McCarthy sõnul on ta kindel, et vabariiklased võidavad piisavalt saadikukohti esindajatekojas enamuse saavutamiseks. Samuti arvab ta, et tema pürgimist spiikriks toetaks ka vabariiklasest endine president Donald Trump.