INTERVJUU ⟩ Riia linnapea Mārtiņš Staķis: Putini toetajaid on kardetust vähem

Riia on pikka aega olnud linn, kus valdav osa elanikkonnast on venekeelne. Kas Riia muutub lätikeelsemaks?

Vene keel on endiselt ametlikult 57 protsendi Riia elanike emakeel. Aga kui jälgida igapäevaelu, siis see enam nii ei tundu.

Lätikeelsetes koolides on tavaliselt 20–25 protsenti lastest venelased. Läti koolide tase on kõrgem kui vene koolidel, kus alg- ja keskastmes peab enamik õppetööst toimuma läti keeles. Gümnaasiumides ja ülikoolides toimub õppetöö ainult läti keeles. Vene keel on jäänud pigem kodukeeleks, millega ametlikult ja haridust omandades enam hakkama ei saa.