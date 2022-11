Rootsi peaminister on Türgis NATO-sse pääsuks toetust küsimas

Türgi on keeldunud liitumist ratifitseerimast, süüdistades Põhjamaid, eriti Rootsit, varjupaiga andmises kurdidele, keda Ankara peab «terroristideks».

NATO peasekretär Jens Stoltenberg käis eelmisel nädalal Ankaras, et NATO-ga liituda soovivate partnerite eest kosta.

Erdoğan on tunnustanud edusamme seoses Rootsi uue valitsusega, kuid ta kinnitas reedel taas, et Türgi parlament ei ratifitseeri Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga, kuni need riigid ei astu «vajaminevaid samme».