Rootsi peaminister on Türgis NATOsse pääsuks toetust küsimas

Türgi on keeldunud liitumist ratifitseerimast, süüdistades Põhjamaid, eriti Rootsit, varjupaiga andmises kurdidele, keda Ankara peab «terroristideks».

NATO peasekretär Jens Stoltenberg käis eelmisel nädalal Ankaras, et NATOga liituda soovivate partnerite eest kosta.

Erdoğan on tunnustanud edusamme seoses Rootsi uue valitsusega, kuid ta kinnitas reedel taas, et Türgi parlament ei ratifitseeri Soome ja Rootsi liitumist NATOga, kuni need riigid ei astu «vajaminevaid samme».