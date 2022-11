NYT: isa tegi oma alasti lapsest arsti jaoks fotosid. Google pidas teda kurjategijaks

Pildistada või mitte?

Carissa Byrne Hessick, Põhja-Carolina ülikooli õiguse professor, kes kirjutab lapsporno kuritegudest, ütles, et sageli on keeruline seaduslikult määratleda, mis liigitub seksuaalselt kuritarvitavate piltide alla. Hessick nõustub politseiga, et meditsiinilise eesmärgiga pildid sinna alla ei kuulu. «Lapse väärkohtlemist ei ole,» ütles ta. «Need on tehtud mitteseksuaalsetel põhjustel.»

«Olen näinud fotosid, mille Mark oma pojast tegi. Otsus need märgistada oli mõistetav: need on fotod lapse suguelunditest. Kuid kontekst on oluline: need võttis üles vanem, kes oli mures haige lapse pärast,» ütles Hessick.

«Mõistame, et telemeditsiini ja eriti Covidi ajastul on vanematel olnud vaja diagnoosi saamiseks lapsi pildistada,» ütles Google'i lasteohutuse juht Claire Lilley. Ta ütles, et ettevõte on konsulteerinud lastearstidega, et fotode ülevaatajad mõistaksid võimalikke haigusseisundeid, mis võivad ilmneda meditsiinilistel põhjustel tehtud fotodel.

Ameerika Pediaatriaakadeemia laste väärkohtlemise ja hooletussejätmise nõukogu esimees Dr Suzanne Haney soovitas vanematel aga igal juhul vältida oma laste suguelundite pildistamist. Isegi siis, kui arst on sellise juhendi andnud.