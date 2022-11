Zelenskõi kutsus USAd vankumatule ühtsusele, kuni rahu on taastatud

«Kutsun teid säilitama vankumatut ühtsust, nagu see on praegu, kuni päevani, mil kuuleme neid olulisi sõnu, millest oleme unistanud… Kuni kuuleme, et rahu on lõpuks taastatud. Demokraatiad ei tohi teel võiduni peatuda,» lausus ta USA vabadusmedali pälvimise puhul tehtud videopöördumises.