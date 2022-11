Briti sisserändepoliitika seisab silmitsi kriisiga

«Tegemist on täiusliku tormiga: inimesi tuleb juurde, mille eest valitsust hoiatati. Lisaks on meil tohutu ootenimekiri, kus on umbes 100 000 varjupaigataotlejat,» ütles Briti pagulaspoliitika nõukogu liige Jonathan Ellis. «Puudub poliitiline tahe ja tähelepanu ning seega vastavad ressursid, et probleemi tõepoolest lahendada,» lisas Ellis.