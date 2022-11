ÜLEVAADE ⟩ Kampaanialubadusi murdvas Rootsi eelarves rapivad kärpekäärid kliima- ja kultuuripoliitikat

«See on eelarve, mis esitatakse väga erilisel ajal. Olukord on keeruline,» lausus Svantesson eile pressikonverentsil.

Valitsusse kuuluvate Moderaatide, Kristlike Demokraatide ja Liberaalide ning neid toetavate Rootsi Demokraatide koostatud eelarves ette nähtud 1,195 triljoni krooni (110 miljardi euro) ulatuses kulutustest 40,43 miljardit (3,7 miljardit eurot) on mõeldud reformideks. Seejuures on kõige suurem väljaminek 6,7 miljardi krooni (618 miljoni euro) ulatuses kütuseaktsiisi kahandamine, et langetada bensiini ja diislikütuse hinda.