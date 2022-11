Briti meedia: Venemaa lennutas Iraani laadungi sularaha ja Lääne sõjatehnikat

Iraan on Venemaale tarninud üle 160 mehitamata õhusõiduki (UAV), sealhulgas 100 Shahed-136 drooni, väitis allikas.

Teherani ja Moskva vahel on viimastel päevadel kokku lepitud veel üks 200 miljoni euro (174 miljoni naelsterlingi) suurune tarneleping, vahendas Sky News anonüümset allikat.

«Iraani droonid on muutunud Venemaa sõjapingutuste oluliseks osaks,» kinnitas Londoni mõttekoja Royal United Service vanemteadur Justin Bronk.

Potentsiaalselt veelgi tõsisema ohuna on Iraani valitsus väidetavalt nõustunud Venemaale ka suuremaid ja keerukamaid ballistilisi rakette tootma.

«Kui need teated kinnitust leiavad, kujutab see endast tõelist ohtu,» kommenteeris Ukraina suursaadik Suurbritannias Vadõm Prõstaiko.

«Kui neid [Iraani ballistilised raketid] tuleb arvukalt, siis on meil tõsiseid probleeme,» lisas suursaadik.

Iraan kinnitas, et Moskvasse on tarnitud piiratud arvu droone, kuid välisminister Hossein Amirabdollahian väitis hiljuti, et tarned toimusid enne Venemaa sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril.