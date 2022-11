Prantsuse tuumajaamas purunes ohutustesti ajal toru

Riigi keskosas asuv Civaux' elektrijaam oli hoolduseks ja testideks seisma pandud, kuid õnnetuse tõttu võib edasi lükkuda selle sisselülitamine ajal, mil Prantsusmaa kardab, et ei suuda talvel piisavalt elektrit toota.

Kõige moodsam Prantsuse tuumajaam lülitati välja 2021. aasta augustis jahutussüsteemi keevituste korrosiooniprobleemide tõttu. EDF-i tuumaenergiaosakonna asedirektor Régis Clement ütles, et testi ajal tekkis viga mujal.

Prantsusmaa 56 tuumareaktorist on praegu ligi pooled rivist väljas, mis tähendab, et riik peab ostma talvel elektrit Euroopa elektriturult.

Civaux' jaam oli kavas uuesti tööle panna jaanuaris. Clementi sõnul on veel vara öelda, kas toru purunemine lükkab selle edasi.

Clement ütles teisipäeval, et EDF on seadnud eesmärgiks, et praeguse 30 asemel töötaks 1. detsembriks 42 ja 1. jaanuariks 46 reaktorit.