«Lõika kõri läbi!» Briti riigiminister astus kiusamissüüdistuste tõttu tagasi

Aastatel 2017-2019 kaitseministri ning 2019-2021 haridusministri ametit pidanud Williamson sattus pahuksisse, kui tuli avalikuks, et ta olevat ühes sõnumivestluses endise riigiametnikuga käskinud tal «oma kõri läbi lõigata». Selle peale esitas ametnik ametliku kaebuse poliitiku vastu.

Williamsoni väitel on ta tolle ametniku ees vabandust palunud. Poliitik sõnas oma tagasiastumise teates, et soovib oma nime puhastada igasugustest minevikus tehtud tegudest, mida talle on pärast kiusamissüüdistuse ilmsiks tulekut veel omistatud.