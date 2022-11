Mitmes USA osariigis hääletatakse mõnukanepi seadustamise üle

Kui välja arvata Maryland, andsid kõik need osariigid 2020. aasta presidendivalimistel hääle Donald Trumpile.

Samuti on neis viies osariigis seadustatud ravikanepi kasutamine. Arkansas’st sai 2016. aastal esimene seda teinud Piiblivööndi osariik.

Lõõgastuskanep on seadustatud ühtekokku 19 USA osariigis ja arvamusküsitlused osutavad, et vastuseis legaliseerimisele on nõrgenenud.