USA korvpallitäht Griner viidi Venemaal kolooniasse

Advokaatide Maria Blagovolina ja Aleksandr Boikovi sõnul on Griner teel karistuskolooniasse, mille asukoht pole teada. Nad märkisid, et Venemaal teatatakse vangide üleviimisest tavaliselt posti teel ja see võib kuni kaks nädalat aega võtta.

Grineri juhtum on pälvinud USAs pahameelt ning välisminister Antony Blinken on pöördunud Venemaa poole ettepanekuga sõlmida kokkulepe tema vabastamiseks.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kinnitas, et USA on teinud Venemaale juhtumi lahendamiseks pakkumise. Jean-Pierre märkis, et administratsioon jätkab väsimatut tööd Grineri vabastamise nimel, samuti survestatakse Vene poolt, et saavutada Grineri parem kohtlemine ja leevendada tingimusi, mida ta võib olla sunnitud taluma karistuskoloonias.