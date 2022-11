NATO järgmine tippkohtumine toimub Leedus

«Kasvava strateegilise konkurentsi ajastul on Euroopa ja Põhja-Ameerika vaheline Atlandi-ülene side NATOs jätkuvalt oluline miljardi kodaniku julgeoleku tagamiseks.»

«Olen tänulik Leedule tippkohtumise korraldamise eest. Leedu on oluline NATO liitlane. Mitmerahvuselise lahingugrupi võõrustajana aitab Leedu tagada tugeva heidutuse ja kaitse kogu alliansi jaoks. Ootan edukat tippkohtumist Vilniuses 2023. aasta juulis.»

President Gitanas Nausėda säutsus omakorda Twitteris, et ootab liitlasi ja mõttekaaslasi Vilniusse pikisilmi.

Landsbergis rõhutas, et valides tippkohtumise võõrustajaks Vilniuse, pöörab allianss tähelepanu idatiiva julgeolekule ning saadab tugeva signaali, et Balti regiooni kindlustamine on NATO kui terviku jaoks oluline.