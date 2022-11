Kreeklaste streik seisatab ööpäevaks terve riigi

Laevad seisavad sadamates ja ühendus Kreeka saartega on katkenud. Ateena tänavatel ei liigu bussid, trollid ega taksod. Käigus on vaid üks metrooliin kolmest, seegi piiratud ulatuses ja vaid päraslõunani.

Lennujuhtimiskeskuste töötajad pidid streikima kuus tundi, aga otsustasid teisipäeval ümber, sest kohus ütles, et nende osavõtt oleks seadusvastane.

Ateena lennujaama jõudnud reisijate võimalused linna pääseda on äärmiselt kasinad, sest bussid, taksod, metroo ega linnalähirongid ei sõida. Ateenasse püütakse pääseda kaugsõidubussidega, mis on ainsana käigus.

Riigikoolid on täna kinni, riigihaiglad töötavad osalise personaliga. Streigiga on ühinenud ka ajakirjandusväljaanded, nii et uudiseid ei kuule ega näe.