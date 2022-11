Hukkus Hersoni oblasti Vene asekuberner Stremoussov

«Hersoni oblasti asekuberner Kirill Stremoussov hukkus. Teave on täpne, tean isiklikult. Õnnetus. Asjaolud selguvad hiljem,» kirjutas ta Telegramis.

Oblastivalitsus kinnitas ajakirjanikele, et see informatsioon vastab tõele.

Hersoni oblasti tervishoiuminister Vadim Ilmijev ütles ajakirjanikele, et õnnetus juhtus Hersoni-Armjanski maanteel.

«Tõepoolest võin kinnitada, et Kirill sattus avariisse. Arstidelt pole surma kohta veel infot saanud. Õnnetuskohale sõitis kiirabi,» ütles ta.

«Sain just teada Kirill Stremoussovi surmast. Kohtusin temaga hiljuti isiklikult. Ta oli tõeline Venemaa patrioot, vapper ja julge, hoidis igas olukorras sidet ja pidas oma kohuseks teavitada Hersoni oblasti elanikke sellest, mis toimus. Nii oli ka täna hommikul. See on korvamatu kaotus,» kirjutas ta Telegramis.