Moskva: peagi peaks toimuma Vene-USA START-kõneluste voor

«Me ei lõpeta professionaalset suhtlemist USA-ga ei dokumentide vahetamise vormis ega ka muude olemasolevate kanalite kaudu. Muu hulgas on peagi tulemas START-i kahepoolse konsultatiivkomisjoni korraline istung. Siinkohal ei ole päris kohane rääkida mingist läbirääkimisprotsessist, see ei ole niivõrd läbirääkimiste protsess, kuivõrd praktiline, rakenduslik ja pidev töö kogu lepingu rakendamise kontekstis esile kerkivate küsimuste kallal,» vastas Zahharova palvele kommenteerida meedia teateid, et Moskva ja Washington jätkavad kontakte vastastikuste inspektsioonide osas.