Soome ja Rootsi liitumise NATO-ga on heaks kiitnud kõik 30 alliansi liikmesriiki peale Ungari ja Türgi. Liitumiseks on vaja ühehäälset heakskiitu.

Ungari võimupartei on parlamendihääletuse korduvalt edasi lükanud, ehkki valitsus väidab, et on nende kahe põhjamaa liitumise poolt.