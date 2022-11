Läti linnapea nimetas Nõukogude monumendi kõrvaldamist barbaarsuseks

Portaalis Gorod.lv ja meeri sotsiaalmeediakontol avaldatud videos seisis Bartaševičs monumendi juures, mida ta kirjeldas mälestusmärgina Rēzekne fašistlikust okupatsioonist vabastajatele, ja ütles vene keeles, et venelased Lätis on suure surve all lihtsalt seetõttu, et nad on venelased, vahendas avalik-õiguslik ringhääling LSM.