Rainer Saks: kuidas venelaste taandumine Hersonist välja kukub, näeme mõne nädala pärast

«Aga see võtab kindlasti pikemat aega, sest suurt hulka vägesid üle jõe kiiresti viia on väga keeruline ja sellepärast Vene pool üritab taanduda nii, et Ukraina ei saaks neid puruks lüüa. Kuidas see välja tuleb, seda me järgmise kahe-kolme nädala jooksul näeme,» arvas Saks.