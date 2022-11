Hiina esitles mandritevahelist sõjadrooni

Seadet näidati esmakordselt Hiina Zhuhai linnas (Guangdongi provints) toimunud lennundusnäitusel. Drooni lennuulatus on kuni 10 000 kilomeetrit. Hiina ametliku meedia teatel suudab see kanda 16 raketti ja pommi ning eelkõige saab selle varustada uusima õhk-õhk tüüpi raketiga PL-10E.

Projekti peainsener Zhou Yi märkis, et pärast õhkutõusmist on Wing Loong-3 võimeline sooritama kaugluuret, andma lööke ülitähtsatele sihtmärkidele ja patrullima pikalt õhus. Ta täpsustas, et droon võib täita ka tsiviilmissioone, näiteks mõõta atmosfäärinäitajaid ning osaleda otsingu- ja päästeoperatsioonil.