Vene armee moraal on madal ja seetõttu poleks nende lahkumine Dnepri jõe paremalt kaldalt mingi ime, ütles Postimehele Hersoni rindel sõdiva Ukraina 59. motoriseeritud brigaadi kindralist ülem. Ta andis Postimehele intervjuu mõned päevad enne eilset teadet, et Venemaa viib väed teiselepoole Dnepri jõge ning jätab maha Hersoni linna.

«Mälestusmärgid viidi juba minema ja marodöörid võtavad veel, mis veel võtta annab. See, et nad oma sümbolid – Potjomkinid ja Suvorovid – kaasa veavad, näitab, et neil pole plaani siia naasta,» rääkis brigaadiülem kutsungiga Andre, kelle nime ei saa tema julgeoleku tagamiseks avaldada. «Pealegi on nende moraal madal. Seda näitab kas või see, kuidas oma raskelt haavatud sõdureid maha jäetakase, neid lausa elusalt maetakse ja tapetakse.»