Ukraina sõlmis Kagu-Aasia riikidega sümboolse rahukokkuleppe

ASEANi riigid, kus elab kokku pea 700 miljonit inimest, on Vene invasiooni hukka mõistnud, kuid süü omistamist on proovitud vältida. Vene agressiooni tauninud ÜRO resolutsiooni poolt hääletas kümnest ASEANi riigist kaheksa. Vietnam ja Laos jäid erapooletuks.

Liikmesriikidest on kõige kindlama seisukoha võtnud Singapur, mis on kehtestanud Venemaale ühepoolsed sanktsioonid, samas kui aina enam on Ukrainale toetust avaldanud ka bloki eesistuja Kambodža.

Samuti lubas ta toetada Ukraina pürgimist ASEANi «valdkondliku dialoogi partneriks», mis on samm teel «dialoogipartneri» staatuseni, mille blokk on andnud Venemaale, Hiinale, USAle ja teistele.

USA abivälisminister Ida-Aasia asjus Daniel Kritenbrink ütles tippkohtumise eel, et Ukraina kaasamine on oluline, kuna Vene invasiooni šokilaine on levinud ka üle Indo-Vaikse ookeani piirkonna ning osavõtt annab sõnumi, et suurriigid ei saa väikseid naaberriike alla neelata.