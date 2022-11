Londoni ja Pariisi metrootöötajad streikisid

Protestimeeleavaldused on kavandatud neljapäeval Pariisis ja teistes Prantsusmaa linnades.

Streike on viimastel kuudel juhtinud mitmed Prantsuse ametiühingud ning töötajad nõuavad kõrgemat palka, et tulla toime elukalliduse tõusuga.

Briti raudtee-, merendus- ja transporditöötajate ametiühing (RMT) ning ühinenud ametiühingud on tänavu korraldanud mitmeid väljaastumisi, et seista vastu töökohtade vähendamisele ning kaitsta oma huve pensionide ja töötingimuste osas.

See peegeldab tülisid paljudes sektorites, kuna palgad ei suuda ÜK-s sammu pidada inflatsiooniga, mis on viimaste aastakümnete kõrgeimal tasemel. Nii teatas peamine meditsiiniõdede ametiühing kolmapäeval, et korraldab esimese streigi oma 106-aastase ajaloo jooksul.