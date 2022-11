Prantsusmaa loobub plaanist võtta Itaaliast vastu 3500 migranti

Ta kutsus ka Saksamaad ja teisi Euroopa Liidu riike migrantide ümberpaigutamise kokkulepet peatama. Prantsusmaa otsus teravdab vastasseisu Itaaliaga, kes pidanuks tema territoriaalvetesse tulnud laeva vastu võtma.

Vabaühenduse SOS Méditerranée laev Ocean Viking oli sunnitud Sitsiilia vetest lahkuma ja võtma suuna Prantsusmaa poole, kuna Itaalia ei lubanud sel eelmisel nädalal randuda.

See, et Itaalia keeldus merelt päästetud 234 põgenikku maale lubama, on mõistetamatu, ütles silmanähtavalt ärritunud Darmanin. «Laev asub igasuguse kahtluseta Itaalia otsingu- ja päästetsoonis,» ütles ta. «Itaalia ülesanne on leida viivitamatult sadam, mis selle laeva vastu võtaks.»

Minister teatas, et Prantsusmaa annab siiski päästelaevale Ocean Viking, mille reisijate hulgas on 57 last, juurdepääsu Touloni sõjasadamasse. Prantsuse võimud teatasid täna esmalt, et evakueerivad laevalt Ocean Viking kolm arstiabi vajavat migranti ja nende hooldaja.

Pärast Darmanini teadet ütles SOS Méditerranée, et tunneb kibedusega segatud kergendust. Vabaühendus oli varem AFP-le öelnud, et üks laeval viibivatest patsientidest on ebastabiilses seisundis ega reageeri alates 27. oktoobrist enam ravile. «Teised kaks said Liibüas vigastada ja kuna nad on pidanud ravi nii kaua ootama, on oht, et nende terviseprobleemid kujunevad pikaajaliseks.»

Põgenikud põhjustavad kasvavaid pingeid